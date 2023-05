Можно ли зарабатывать на азартных играх? — этим вопросом сегодня задаются тысячи пользователей, желающих монетизировать свое увлекательное хобби. В источник стабильного заработка онлайн слоты, конечно, превратить вряд ли удастся, однако получать от игры не только удовольствие, но и какие то деньги, вполне реально. Одно из ключевых условий успеха — правильно выбрать сайт, где можно спокойно играть и выводить выигрыши, не переживая о сохранности средств. Сегодня таким местом считается Up X многопользовательская онлайн платформа, входящая в ТОП лучших онлайн казино Рунета. Проект был запущен в 2018 году оператором Overplayed N.V, деятельность которого лицензирована регуляторами Кюрасао. Наличие официальной лицензии гарантирует пользователям полную финансовую безопасность и конфиденциальность личных данных. В случае возникновения конфликтов игрок может обратиться за разрешением проблемы к независимым экспертам, которые беспристрастно рассмотрят ситуацию и вынесут справедливый вердикт. К услугам посетителей Up X — отличная подборка моментальных игр, обширная коллекция классических слотов, разнообразные турниры и акции, с помощью которых можно получать дополнительные средства для игры. Постоянные клиенты отмечают щедрость бонусной программы Ап Икс, наличие системы лояльности с рангами и партнерки с вознаграждениями за приглашенных новичков. Для получения доступа ко всем преимуществам сервиса требуется регистрация, которые доступна всем совершеннолетним любителям азарта.

Официальный сайт: обзор функционала

Up X многопользовательская платформа с современными дизайном и эргономичной структурой интерфейса. Вход на официальный сайт открывает перед посетителем стильно оформленное игровое пространство с функциональными зонами и простым, интуитивно понятным меню. В шапке закреплен небольшой рекламный слайдер с актуальными бонусными предложениями и акциями. Над ним — меню, с помощью которого можно перейти в следующие вкладки:

игры;

турниры;

ранги;

отзывы;

помощь;

бонусы.

Правее панели меню закреплены логотипы социальных сетей, языковой переключатель и кнопки регистрации/входа. По умолчанию сайт открывается на русском, но при желании его можно перевести на английский язык.

В левом сайдбаре находится перечень доступных мини игр, работающих на собственной платформе Ап Х. Видеослоты можно найти в специальном разделе Игры. Размещенные в лобби Up X превью обложек автоматов позволят ознакомиться с частью игровой коллекции. Чуть ниже слотов закреплен счетчик посетителей онлайн. Ежедневно сайт посещает более 4 тыс человек, а общее количество постоянных клиентов уже давно перевалило за 6 млн. Рядом со счетчиком разместилась динамическая таблица с лучшими игроками и выплатами. Ежедневно сервис выплачивает несколько сотен тысяч рублей, что свидетельствует о его честности по отношению к клиентам.

Перейдя в футер, пользователь сможет ознакомиться с перечнем доступных платежных систем, правилами ресурса, пользовательским соглашением и условиями партнерской программы. Здесь также размещена информация о лицензии, ссылки на контакты администрации и действующие бонусные предложения.

Войти на сайт Up X можно как с персонального компьютера, так и с телефона или планшета. Для этого предусмотрена мобильная версия, поддерживающая функционал основного десктопного ресурса. Вход на мобильную платформу выполняется через браузер, без скачивания и установки дополнительного ПО. Здесь можно пройти регистрацию и начать игру на деньги на любом из слотов, представленных в коллекции.

Upx официальный сайт регистрация

Для тех, кто остановил свой выбор на Up X регистрация станет обязательным шагом, открывающим доступ к платным развлечениям платформы. Даже если пользователь планирует только осмотреться и ознакомиться с ассортиментом, наличие персонального аккаунта даст возможность забрать бонусы и испытать свою удачливость без вложений собственных средств. Регистрация на сайте занимает минимум времени и ее можно пройти как с ПК, так и с мобильного телефона. Игроку предлагается несколько вариантов на выбор:

Up X регистрация на сайте бесплатно «в один клик». Для этого достаточно кликнуть по соответствующей кнопке и выбрать этот способ создания аккаунта. После чего система автоматически генерирует логин и пароль, с помощью которых можно будет войти в личный кабинет и изменить рандомно присвоенные данные в настройках. При этом следует учесть, что в качестве пароля необходимо составить сложную цифро-буквенную комбинацию, которую невозможно подобрать случайным образом.

Второй вариант — авторизация в Ап Икс через одну из популярных социальных сетей. Опция доступна для владельцев страничек на Facebook, Майл Ру, VK, Steam, Twitch, Reddit, Google, Одноклассники или Yandex. Для того чтобы зарегистрироваться, необходимо кликнуть по нужному логотипу, и войти в учетку под своими личными данными. В дальнейшем игрок сможет авторизоваться через соцсети по такому же алгоритму со стационарного компьютера, с телефона или на любом зеркале сервиса.

Третий способ предполагает заполнение стандартной формы с указанием электронной почты или телефона. В этом случае игроку необходимо подтвердить учетную запись: в первом случае — переходом по ссылке на email, во втором — кодом из смс. присланном на указанный номер телефона.

Процедуру регистрации на сайте Ап Икс может пройти каждый совершеннолетний пользователь, кроме жителей ряда стран, указанных в правилах ресурса. Кроме того. у одного игрока может быть только один аккаунт. Если администрация обнаружит несколько учетных записей, зарегистрированных с одного IP или email, нарушитель будет заблокирован.

Up X официальный сайт вход в личный кабинет

После активации учетной записи пользователь получит доступ к личному кабинету, куда он сможет войти под своим логином и паролем. Эти данные в дальнейшем сохраняют свою актуальность как на десктопной платформе, так и на мобильной версии или зеркалах Ап Икс. Функционал личной страницы позволит игроку выполнять платежные транзакции, контролировать начисление бонусов и очков лояльности. а также отслеживать продвижение по рангам и реферальные выплаты. В личном кабинете хранятся персональные данные пользователя, которые потребуют подтверждения при оформлении заявки на выплату. Оператор гарантирует конфиденциальность личной информации и защищает ее современными системами двойного шифрования.

Upx официальный сайт и зеркало

Политика Роскомнадзора запрещает деятельность зарубежных игровых площадок на территории РФ. К таким ресурсам относится и Up X войти на который может быть проблематично из-за блокировки провайдеров. В этом случае сервис страхуют зеркала — точные копии основной версии. Повторная регистрация на сайте-дублере не требуется. Upx официальный зеркало работает по тем же алгоритмам, поддерживая все функции главного ресурса. Здесь можно будет зайти в личный кабинет, пополнить счет и начать игру на слотах. При отсутствии аккаунта пользователь сможет пройти регистрацию и забрать приветственные бонусы.

В дальнейшем данные для входа в профиль будут использоваться на других зеркалах, так как старые дублеры также блокируются и становятся недоступными. Переход на любое рабочее зеркало осуществляется автоматически при попытке входа на заблокированный ресурс. Если редиректа на Up X зеркало не произошло и сайт по прежнему выдает ошибку доступа, необходимо связаться с техподдержкой. Например, написать модераторам в группе Вконтакте или Телеграм и запросить свежие адреса зеркал Ап Ик.

Во что играть и как зарабатывать

На платформе Up X играть онлайн можно на лучших мини слотах с моментальными выплатами и гарантированными выводами средств. При этом пользователь может начать сессию с минимальной суммой на депозите. Ставки стартуют от 1 рубля. Кроме того, при подписке на группу казино Вконтакте игрок получает бездепозитные бонусы, которые также можно использовать для игры. Любая представленная на Upx официальный сайт онлайн стратегия отличается простым и понятным геймплеем, с которым сможет разобраться даже новичок. Полный перечень моментальных слотов размещен на стартовой странице, в левой панели меню. В их числе:

Crash

Эта игра появилась в ассортименте Ап Икс одной из первых. Именно поэтому для нее существует огромное количество тактик, которые помогают игроку оставаться в плюсе. Согласно правилам, пользователь делает ставку и отслеживает движение кривой. Чем выше поднимается график, тем больше коэффициент выплаты. Игрок должен угадать момент наиболее высокой точки подъема кривой. В случае удачи, победитель забирает выигрыш — ставку, умноженную на коэффициент. Определенное значение коэффициента можно выставить с помощью режима автостопа в настройках игры..

Рулетка. Игрок ставит на красное/черное или зеленый сектор зеро и нажимает кнопку. Ставка, сыгравшая на красном или черном, удваивается. Если выпадет зеленый сектор, победитель получит выигрыш по формуле: ставка, умноженная на коэффициент х14.

Кейсы

Игроку предлагается открывать чемоданы с разными суммами призовых. Максимальный выигрыш составит 2000 слитков. Кейсы с призами выдаются зарегистрированным пользователям за выполнение ежедневных заданий, а также в качестве вознаграждения за достижение очередного статуса в системе лояльности Ап Икс

Классик

Моментальная лотерея, в которой участвуют реальные игроки. Пользователи состязаются между собой в количестве приобретенных билетов. Один билет предлагается купить за пять слитков. Соответственно, чем больше слитков вложено в игру, тем выше шансы на победу. Выплаты назначаются моментально, сразу после розыгрыша билетов.

Кено

Игрок открывает поле с закрытыми номерами, из которых нужно выбрать до 10 позиций. Перед запуском раунда ГСЧ рандомно определяет 10 чисел. Если какие то из них совпадут с выбранными, игрок получает выплату — ставку, умноженную на соответствующий коэффициент. Чем больше чисел совпало, тем выше значение множителя и тем крупнее выигрыш.

Минер

Популярная мини игра с простыми правилами. Персонаж должен преодолеть поле с заминированными ячейками. Если игрок успешно обходит все ловушки, его ставка выигрывает. Через несколько успешных шагов раунд можно остановить. Если шахтер попадет в сектор с бомбой, ставка перейдет в фонд казино.

Лесенка

Игра с правилами, аналогичными Минеру. Персонажу нужно подняться по лестнице, избегая падающих валунов. Чем на более высокий уровень удастся подняться, тем крупнее будет выигрыш.

Монетка или «Голова или Решка». Игрок нажимает на кнопку и «подбрасывает» монетку, определив перед стартом сторону, которой она упадет. Выплата начисляется при условии нескольких успешных прогнозов подряд.

Крестики-нолики

Up X многопользовательская игра с хорошо известными простыми правилами, в которой принимают участие реальные люди. Пользователю нужно зачеркивать одинаковые символы и составлять непрерывные линии или диагонали. Если ему удастся опередить оппонента, то вся сумма из банка переходит на его счет.

Карточки

На экране выкладывается девять карт, перевернутых рубашкой вверх. Нужно угадать три одинаковых карты и получить за это соответствующую выплату. Если в раунде будет угадано две карты, третью можно купить за отдельную плату. Либо забрать выигрыш за первые две карты.

Камень, ножницы, бумага (КНБ)

Классическая игра, знакомая многим ценителям азарта. В процессе пользователь состязается с реальными оппонентами, пытаясь выиграть с помощью известных приемов: бумага покрывает камень, камень бьет ножницы, ножницы режут бумагу.

Кроме увлекательных моменталок, вниманию посетителей, выполнивших на сайт Up X вход, предлагается широкий ассортимент традиционных видеослотов, размещенных в отдельном разделе Игры. Здесь представлены лучшие разработки популярных провайдеров, гарантирующих высокое качество своей продукции. В перечень поставщиков, сотрудничающих с онлайн казино, входят бренды Endorphina, Yggdrasil, Quickspin, Booongo, NetEnt, BetSoft, Belatra, Ezugi, Amatic, Evolution, Playson и другие известные студии. Чтобы быстро найти нужный тайтл. рекомендуется использовать систему сортировки по названию слота и имени производителя. Играть можно как на деньги, так и бесплатно. Для этого предусмотрена Up X демо версия, которая запускается на виртуальные фишки без пополнения счета. На демонстрационных слотах можно тренироваться без ограничений по времени и тестировать любые стратегии без риска для кошелька.

Выплаты на онлайн слотах формируются рандомно, с помощью алгоритмов ГСЧ. Производители размещают автоматы на своих серверах и строго следят за безопасностью ПО. Лицензионный софт, представленный на сайте Up X official, надежно защищен от подкруток и демонстрирует высокие показатели выдач.

Бонусы для активных клиентов

На Ап Х официальный сайт вход открывает перед зарегистрированными клиентами доступ ко всем бонусным предложениям популярного казино. Бонусы начисляются в виде слитков, которые используются для ставок на слотах. Их можно тратить на игру или выводить вместе с остальными выигрышами — решение остается за игроком. Претендовать на бонусы можно при условии наличия профиля вКонтакте, так как именно с этой социальной сетью связаны все приветственные промо акции сервиса. Для получения подарков нужно выполнить следующие действия:

Выполнить на Up X вход официальный через профиль Вконтакте.

Привязать действующий номер телефона к профилю в казино.

Вступить в группу Ап Икс.

Согласиться на получение уведомлений.

Сделать на своей странице репост ссылки из раздела с бонусами. Страница должна быть открыта. Ссылку нужно держать свободном доступе не менее 10 дней. Если репост будет удален раньше, слитки спишутся со счета игрока.

После выполнения этих несложных требований пользователю предоставляются следующие подарки:

5 слитков за вступление в группу Up X вКонтакте;

5 слитков за подписку на уведомления от сообщества казино;

50 слитков за репост на своей странице VK;

10 слитков за подписку на Телеграм канал.

Кроме того, оставив отзыв о работе сервиса в группе Ап Икс Вконтакте, игрок получает вознаграждение в размере от 3% до 10% к банкроллу.. Бонусы переходят на баланс пользователя в течение 2-3 минут после выполнения описанных требований.

Для того чтобы забрать слитки за подписку на канал в Телеграм, достаточно открыть раздел с бонусами на официальном сайте, найти соответствующий блок и кликнуть по надписи «Забрать бонус». Сразу после этого произойдет переадресация на официальный канал онлайн казино в Телеграм. Здесь можно ознакомиться с информацией о работе сервиса, задать вопросы администрации и получить свежие промокоды, которые дают возможность получать новые бонусы и другие льготы для игры в Ап Икс.

Активность на сайте поощряется администрацией кэшбэком в размере от 0,1 до 1% на остаток депозита. Окончательная сумма устанавливается в соответствии с рангом в программе лояльности и сумме на игровом счете:

0,1% — при балансе до 100 слитков;

0, 2% — при балансе до 250 слитков;

0, 3% — при балансе до 500 слитков;

0, 4% при балансе до 1000 слитков;

0, 5% при балансе до 2000 слитков;

0, 6% при балансе до 5000 слитков;

0, 7% при балансе до 10 000 слитков;

0,8% при балансе до 20 000 слитков;

0,9% при балансе до 50 000 слитков;

1% при балансе от 50 000 слитков.

Максимальные размеры возвратного бонуса — 1000 слитков. Кэшбэк начисляется при условии, что пользователь за предыдущую неделю сыграл не менее 100 раз на слотах казино. Перевод бонуса производится ежедневно в полночь. Чем больше остаток на балансе, тем крупнее кэшбэк.

Дополнительные вознаграждения пользователь может получать, выполняя простые ежедневные задания на сайте. Предложения меняются ежедневно и активируются в разделе с бонусами. За успешное выполнение миссии игроку полагается награда — кейс-дроп, в котором закрыто до 1500 слитков.

На вкладке Бонусы размещено колесо Фортуны, которое можно вращать бесплатно каждые 15 минут и получать приз до 1 слитка за каждый спин. В день доступно 20 вращений.

Программа рангов

Каждый пользователь с подтвержденным аккаунтом может получать на игру дополнительные средства, продвигаясь по 10 уровням программы лояльности. Для этого необходимо играть на слотах, получая за каждые 10 ставок один балл. Каждое повышение ранга отмечается выдачей пакета бонусов по следующей схеме:

Новичок — 100 баллов, 5 слитков; Тусовщик — 300 баллов, 10 слитков; Любитель — 600 баллов, 15 слитков; Завсегдатай — 1 500 баллов, 25 слитков; Игроман — 3 000 баллов, 50 слитков; Бывалый — 7 500 баллов, 100 слитков; Интеллектуал — 15 000 баллов, 200 слитков; Волк — 25 000 баллов, 400 слитков; Шулер — 50 000 баллов, 700 +2% слитков; Босс — 100 000 баллов, 1000 +3% слитков.

Самые крутые статусы — Шулер и Босс — приносят игроку крупное вознаграждение в слитках, а также повышенный кэшбэк и доступ к постоянным бонусам. Для стартового уровня Новичок достаточно собрать всего 100 очков. Чтобы достигнуть супер рейтинговых позиций, придется постараться и проявить максимальную активность на слотах.

Партнерка

Ап Х многопользовательская платформа, обеспечивающая своим клиентам ряд возможностей для дополнительных заработков. На сайте работает партнерская программа, которая позволит получать регулярную прибавку к банкроллу пассивным путем. Для этого достаточно приглашать на сайт новых игроков и получать от их депозитов заслуженный процент. Размеры вознаграждения зависят от количества рефералов:

до 10 рефов — 2%; 10-25 — 4%; 25-50 — 6%; 50-100 — 8%; от 100 — 10%.

Активная ссылка для привлечения рефералов размещена в личном кабинете игрока. Использовать ее очень просто. Ссылка отправляется в личных приглашениях, размещается на тематических сайтах, форумах и в игровых пабликах. Ее также можно отправлять в информационной рассылке или вывешивать в своих соцсетях.

Отслеживать начисления и количество активных рефералов можно, выполнив в личный кабинет Ап Х вход. Приглашенные, в свою очередь, получают от казино в качестве приветствия 5 слитков, и могут развивать свою реферальную ветку.

Как играть и выигрывать на Ап Икс

Онлайн казино Up X предоставляет безопасное пространство для азартных развлечений на любой вкус и кошелек. Многие зарегистрированные пользователи уже давно стали завсегдатаями сервиса. Отзывы о его работе можно найти непосредственно на сайте или в интернете по соответствующему запросу. Большинство опытных игроков положительно отзываются о работе ресурса и утверждают, то здесь можно зарабатывать неплохие деньги. Главное, придерживаться простых рекомендаций:

Прежде чем на Up X войти, убедитесь в том, что находитесь на оригинальном сайте, а не его фейковой копии. Таких мошеннических площадок сегодня развелось очень много, что связано с популярностью сервиса. Внимательно изучите интерфейс, найдите информацию о лицензии, задайте вопросы техподдержке. И только после этого переходите к регистрации и пополнению счета.

Не создавайте несколько аккаунтов, чтобы забрать бонусы. Мультиаккаунтинг строго запрещен правилами казино. При обнаружении нескольких учетных записей все они будут заблокированы без права восстановления, а нарушитель уйдет в пожизненный бан.

Не пытайтесь любыми силами отыграться после серии неудач. Сделайте перерыв, найдите себе другие занятия и только восстановив силы возвращайтесь к игре.

Используйте на мини слотах проверенные стратегии, которые помогут избежать слива депозита и помогут не только удерживаться при своих, но и выйти со временем в хороший профит.

Не используйте сомнительные читы и программы для раскрутки аккаунта и получения прибыли. Система казино быстро распознает подобное оборудование и блокирует его раз и навсегда.

Регулярно выводите выигрыши со счета, оставляйте на нем только небольшую сумму для продолжения игры.

Главное, помните, что азартные игры не могут приносить стабильный доход. Как бы вы ни старались, фортуна может в любой момент повернуться спиной. Примите как данность, что результаты игры по большей части определяются случайно. Даже использование проверенных тактик не даст стопроцентной гарантии выигрыша.

Относитесь к игре на слотах, как к увлекательному развлечению, за которое нужно платить, и тогда вы сможете избежать крупных денежных потерь и разочарований.